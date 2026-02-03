Трансгендерна модель Валентина Сампайо блиснула в спортзалі накачаним пресом

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

29-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо опублікувала у своєму Instagram фото зі спортзалу, тренування в якому вона не пропускає.

Вона позувала в чорному спортивному комплекті, що складається з топа і лосин, у тренажері Сміта — напевно, збиралася робити присідання.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

А також робила селфі з подругою. Звертає на себе увагу підкачаний прес Валентини.

Валентина Сампайо з подругою / © Instagram Валентини Сампайо

Судячи з фото, після тренування Сампайо вирушила на шопінг, де приміряла нове бікіні.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили долучитися до кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року. Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансгендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічність дає змогу привертати увагу до таких тем. Її історія надихає багатьох, хто відчуває, що «не вписується» в стандарти — вона показує, що можливо досягти успіху, залишаючись собою.

Раніше, нагадаємо, Валентина Сампайо в бікіні позувала на відпочинку.