Шоу-бізнес
252
1 хв

Трансгендерна модель Валентина Сампайо похизувалася в спортзалі кубиками преса

Бразилійка перебуває у чудовій фізичній формі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Валентина Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

28-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо, як і багато інших моделей, велику увагу приділяє заняттям спортом. У своєму Instagram вона поділилася фото зі спортзалу. Модель позувала в чорному спортивному топі та коротких шортах. Судячи з її волосся, її тренування було високоінтенсивним. Увагу привертають кубики підкачаного преса Валентини.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Якось в інтерв’ю для Marie Claire Сампайо говорила, що обожнює бокс і займається ним майже щодня вранці, одразу після прогулянки зі своїм собакою. «Він чудово знімає стрес. Мій день по-справжньому починається після боксу. „Якщо під час тренування я відчуваю сильну втому, то після нього відновлюю всю енергію“, — зізнавалася модель.

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили долучитися до кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року. Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансгендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічність дає змогу привертати увагу до таких тем. Її історія надихає багатьох, хто відчуває, що «не вписується» в стандарти — вона показує, що можливо досягти успіху, залишаючись собою.

Валентина Сампайо / © Getty Images

Валентина Сампайо / © Getty Images

252
