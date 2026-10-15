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- Шоу-бізнес
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Трансгендерна модель Валентина Сампайо позувала в чорному бікіні
Дівчина похизувалася стрункою фігурою в Мережі.
29-річна бразильська модель Валентина Сампайо опублікувала у своєму Instagram серію нових фото, на яких вона позує в чорному бікіні з галтером.
Волосся дівчини розпущене, а на її обличчі немає макіяжу. Знімки схожі на модельні снейпи — фотографії без макіяжу, ретуші та художнього освітлення. Можливо, Валентина готується до нового проєкту або показу.
«Жодних фільтрів — лише справжня краса», — написала вона під фото.
Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою трансгендерною моделлю, яка відкрито заявила про свою ідентичність, з’явилася на обкладинці Vogue Paris 2017 року та була запрошена до участі в кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019-го.
Модель ніколи не приховувала, що народилася чоловіком. У деяких інтерв’ю вона описує своє дитинство як цілком щасливе, проте зізнається, що вже тоді їй доводилося стикатися зі стереотипами, особливо відчутними в невеликому містечку в католицькій Бразилії.
Валентина каже, що її досягнення — це не просто особисті успіхи, вони мають велике значення для трансгендерної спільноти у Бразилії та в усьому світі. Вона наголошує, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічна діяльність дає змогу привертати увагу до таких тем.
Нагадаємо, раніше Валентина Сампайо продемонструвала кубики преса у спортзалі.