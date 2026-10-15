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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
1 хв

Трансгендерна модель Валентина Сампайо позувала в чорному бікіні

Дівчина похизувалася стрункою фігурою в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Валентина Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

29-річна бразильська модель Валентина Сампайо опублікувала у своєму Instagram серію нових фото, на яких вона позує в чорному бікіні з галтером.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Волосся дівчини розпущене, а на її обличчі немає макіяжу. Знімки схожі на модельні снейпи — фотографії без макіяжу, ретуші та художнього освітлення. Можливо, Валентина готується до нового проєкту або показу.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

«Жодних фільтрів — лише справжня краса», — написала вона під фото.

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою трансгендерною моделлю, яка відкрито заявила про свою ідентичність, з’явилася на обкладинці Vogue Paris 2017 року та була запрошена до участі в кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019-го.

Модель ніколи не приховувала, що народилася чоловіком. У деяких інтерв’ю вона описує своє дитинство як цілком щасливе, проте зізнається, що вже тоді їй доводилося стикатися зі стереотипами, особливо відчутними в невеликому містечку в католицькій Бразилії.

Валентина каже, що її досягнення — це не просто особисті успіхи, вони мають велике значення для трансгендерної спільноти у Бразилії та в усьому світі. Вона наголошує, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічна діяльність дає змогу привертати увагу до таких тем.

Нагадаємо, раніше Валентина Сампайо продемонструвала кубики преса у спортзалі.

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