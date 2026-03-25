Трансгендерна модель Валентина Сампайо позувала топлес і в панчохах

Валентина Сампайо в Harper's Bazaar Greece / © Instagram Валентини Сампайо

Реклама

29-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо стала головною зіркою нового випуску грецької редакції журналу Harper’s Bazaar. На обкладинці глянцю вона позувала в пишній шубі красивого кобальтового відтінку біля червоного ретроавтомобіля.

На одному зі знімків модель була зображена в чорній шовковій сорочці, чорних панчохах і з золотим кулоном у вигляді емблеми Gucci на великому ланцюзі.

Також Валентина позувала топлес, прикриваючи оголені груди сумкою Gucci з бамбуковою ручкою. Модель була лише в чорних лосинах і з рукавичками на руках.

Реклама

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансґендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили взяти участь у кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року.

Модель ніколи не приховувала, що народилася чоловіком. У деяких інтерв’ю вона описує своє дитинство як цілком щасливе, проте зізнається, що вже тоді їй доводилося стикатися зі стереотипами, особливо відчутними в невеликому містечку в католицькій Бразилії.

Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансґендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансґендерів, а її публічність дає можливість привертати увагу до таких тем.

Раніше, нагадаємо, Валентина Сампайо блиснула в спортзалі накачаним пресом.