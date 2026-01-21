ТСН у соціальних мережах

Трансгендерна модель Валентина Сампайо в бікіні позувала на відпочинку

Зірка показала нові фото з відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Валентина Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

29-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо відпочиває на якомусь курорті у себе на батьківщині, а фото з пляжу показує у своєму Instagram.

На нових знімках вона позує в молочному бікіні. Модель зображена біля старого розлогого кипариса. Її волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Взагалі, дівчина любить і активно проводити час. Раніше вона показувала, як одягає гідроскостюм, щоб зайнятися кайтсерфінгом.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили долучитися до кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року. Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансгендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічність дає змогу привертати увагу до таких тем. Її історія надихає багатьох, хто відчуває, що «не вписується» в стандарти — вона показує, що можливо досягти успіху, залишаючись собою.

Нагадаємо, раніше трансгендерна дочка Ілона Маска знялася в спідній білизні для бренду Ріанни.

