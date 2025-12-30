ТСН у соціальних мережах

Трансгендерна модель Валентина Сампайо замилувала шанувальників відео зі своїм пекінесом, який їсть манго

Модель вирушила на відпочинок у компанії свого собаки.

Юлія Кудринська
Валентина Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

29-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо полетіла на новорічні канікули в якесь екзотичне місце. Де саме перебуває, вона не розповіла, проте показала вже декілька знімків з відпочинку.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Цікаво, що з собою вона взяла свого собаку породи пекінес на прізвисько Лео.

Пекінес Валентини Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Пекінес Валентини Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

І розчулила шанувальників відео, на якому її чотирилапий друг їсть манго з її рук.

Пекинес Валентины Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

У своїх інтерв’ю Валентина розповідає, що Лео — її найближчий і найпостійніший супутник, і він не її «інстаграм-улюбленець», а член сім’ї. Вона зізнавалася, що собака допомагав їй впоратися з тривожністю, самотністю і складними періодами в кар’єрі й особистому житті. «Він любить мене безумовно. Це найцінніше», — каже Сампайо. А прогулянку з Лео для Валентини — це форма медитації і спосіб відключитися від тиску фешн-індустрії.

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили долучитися до кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року. Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансгендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічність дає змогу привертати увагу до таких тем. Її історія надихає багатьох, хто відчуває, що «не вписується» в стандарти — вона показує, що можливо досягти успіху, залишаючись собою.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Раніше, нагадаємо, Валентина Сампайо похизувалася в спортзалі кубиками преса.

