Траплялося навіть із Chanel: згадуємо гучний факап Карла Лагерфельда

Важко знайти бренд, тим паче всесвітньо відомий, який хоч раз не зіштовхувався з критикою і не встрявав у скандал. Багато відомих кутюр'є робили помилки і одним із таких був сам Карл Лагерфельд.

1994 року після показу кутюрної колекції Chanel весна-літо в Парижі, у світі вибухнув скандал: супермоделі Надя Ауерман, Карен Мюлдер, Клаудія Шиффер демонстрували сукні із сексуальними декольте, прозорими тканинами, оголеними плечима та яскравим макіяжем. На сукнях були вишиті слова з Корану. Священники, переважно з Індонезії, закликали до бойкоту Chanel.

Показ Chanel, 1994 рік / Getty Images

Показ Chanel, 1994 рік / Getty Images

Карл Лагерфельд відреагував на звинувачення стверджуючи, що гадки не мав, що ці слова взяті зі священної для мусульман книги. Працюючи над цими трьома сукнями, модельєр вважав, що використані фрази – любовний вірш. Взяв він їх із книжки про Тадж-Махал.

"Мені сказали, що це любовний вірш на згадку про махарані чи індійську принцесу", — сказав тоді Лагерфельд.

Показ Chanel, 1994 рік / Getty Images

Згодом бренд вибачився перед мусульманським суспільством, а сукні знищили. Щоб зупинити розповсюдження фото, Chanel просили фотографів надіслати їм або знищити негативи, але, як бачимо, знімки збереглися.

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