Тренч із патріотичними гаслами: Настя Каменських розповіла, як її подруга створила для неї цей кричучий образ

Співачка Настя Каменських з перших днів війни підтримує Україну та допомагає чим може.

Нещодавно артистка виступала у Лас-Вегасі на церемонії Latin American Music Awards. Цього року Каменських відкривала цей музичний захід. Настя з'явилася того вечора на червоній доріжці перед початком концерту в синьому тренчі, який прикрашали патріотичні гасла: Stop the war, Stand with Ukraine, Ukraine is freedom Freedom is Ukraine, Слава Україні. Таким чином співачка спробувала звернути увагу світу на війну в Україні та підтримати нас.

У своєму Instagram співачка докладніше розповіла про цей образ та про те, хто є його авторкою. Виявляється, тренч вручну розписувала цими гаслами найкраща подруга Каменських та ексдружина Позитива – Ганна Андрійчук.

"Зараз важливо говорити всіма можливими способами про Україну. Тому на @latinamas я була в пальті, яке моя @annchuk власноруч розписала важливими посланнями світу: Ukraine is freedom. Freedom is Ukraine — словами, які тепер знають у всьому світі, пишаюся бути українкою!", — написала Настя.

Авторка вбрання також прокоментувала свою роботу у блогу, написавши:

"Для мене було честю створити цей образ на червону доріжку @latinamas для @kamenskux. Цей меседж – це крик душі. Крик кожного українця та кожної людини, яка серцем з України. Розмальовуючи пальто, неможливо було стримати сліз. Я вірю і знаю, що ми обов'язково переможемо і Україна розквітне знову", – каже дизайнерка.

