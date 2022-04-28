Тренд "хочу додому": хрещениця Путіна пророкує швидке повернення додому російських емігрантів

У своєму Telegram-каналі Ксенія Собчак прокоментувала "тугу за Батьківщиною" людей, які виїхали з Росії.

У властивій їй категоричній та зверхный манері Ксенія Собчак прокоментувала пост шоумена Моргенштерна, у якому він заявив, що хоче повернутися до Росії.

"Ось побачите, зараз піде хвиля повернень тих, хто відчув що еміграція та відпустка — це різне. У когось вже скінчилися гроші і у фб величезна кількість "зламався комп'ютер/телефон/збираю на допомогу біженцям", люди витратили останні гроші в паніці переїхавши за ілюзією, що весь світ зараз їм винен і все допоможуть, ті, хто не мав роботи на віддаленні, просто потрапили в пастку ситуації.



Повернутися додому з одного боку нічого не заважає, з іншого — люди віддали свої орендовані квартири, грошей на заставу/оренду просто немає, вони посварилися з друзями, повертатися ніби нікуди.

Написала, мабуть, впевнена, що виїхати з Росії можуть тільки люди малозабезпечені, які не мають своїх квартир, а змушені орендувати житло. Хресниця Путіна певнена, що, окрім квартирного питання, повернутись емігрантам нічого не заважає. Мабуть у світі Собчак не чутно відлуння вибухів у Маріуполі, плач родичів убитих у Бучі, Бородянці, Одесі, Чернігові за що і вона, як і всі платники податків у Росії, зокрема, несе відповідальність. Не заважає Ксенії жити в Росії і побоювання бути заарештованою за пост у соцмережі або кросівки у жовто-блакитній гамі.

Собчак добре знає своїх співвітчизників, тому пророкує, що відсутність грошей аргумент для них вагоміший, ніж незгода з агресивною політикою уряду, який розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну. Подивимся, чи має вона рацію, і як багато публічних особистостей повернеться незабаром назад до Росії.

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