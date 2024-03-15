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Тренд "Оскара" — чорно-білі сукні: хто зі знаменитих красунь вибрав такі образи

Тренд "Оскара" — чорно-білі сукні: хто зі знаменитих красунь вибрав такі образи

Фото: Getty Images, Associated Press

Цього разу знаменитості вирішили одягнути контрастне вбрання.

Щороку на церемонії вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" простежується один або кілька модних трендів. 2023 року знаменитості на червоній доріжці масово з'явилися у вбраннях з 3D квітами, а ось 2024-й став роком для чорно-білих образів.

Багато знаменитих красунь одягли на церемонію "Оскар" і афтепаті Vanity Fair саме вбрання, в якому поєднувалися чорний і білий кольори. Нижче ми зібрали найцікавіші вбрання у подібному стилі.

Дженніфер Лоуренс

© Associated Press
Фото: Associated Press

Кері Малліган

© Associated Press
Фото: Associated Press

Ісса Рей

© Getty Images
Фото: Getty Images

Сара Сільверман

© Getty Images
Фото: Getty Images

Беккі Джі

© Getty Images
Фото: Getty Images

Марлен Девіс

© Getty Images
Фото: Getty Images

Крісті Скотт

© Getty Images
Фото: Getty Images

Майтреї Рамакрішнан

© Getty Images
Фото: Getty Images

Лілі Гладстон

© Associated Press
Фото: Associated Press

Трейсі Елліс Рос

© Associated Press
Фото: Associated Press

Алба Баптішта

© Associated Press
Фото: Associated Press

Франческа Скорсезе

© Associated Press
Фото: Associated Press

Кріста Міллер

© Associated Press
Фото: Associated Press

Оділь Корсо

© Associated Press
Фото: Associated Press

Джейн Мілліхіп

© Associated Press
Фото: Associated Press

Грета Лі

© Associated Press
Фото: Associated Press

Біллі Айліш

© Associated Press
Фото: Associated Press

Келлі Роуленд

© Getty Images
Фото: Getty Images

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