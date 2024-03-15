Тренд "Оскара" — чорно-білі сукні: хто зі знаменитих красунь вибрав такі образи

Щороку на церемонії вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" простежується один або кілька модних трендів. 2023 року знаменитості на червоній доріжці масово з'явилися у вбраннях з 3D квітами, а ось 2024-й став роком для чорно-білих образів.

Багато знаменитих красунь одягли на церемонію "Оскар" і афтепаті Vanity Fair саме вбрання, в якому поєднувалися чорний і білий кольори. Нижче ми зібрали найцікавіші вбрання у подібному стилі.

Дженніфер Лоуренс

Фото: Associated Press

Кері Малліган

Фото: Associated Press

Ісса Рей

Фото: Getty Images

Сара Сільверман

Фото: Getty Images

Беккі Джі

Фото: Getty Images

Марлен Девіс

Фото: Getty Images

Крісті Скотт

Фото: Getty Images

Майтреї Рамакрішнан

Фото: Getty Images

Лілі Гладстон

Фото: Associated Press

Трейсі Елліс Рос

Фото: Associated Press

Алба Баптішта

Фото: Associated Press

Франческа Скорсезе

Фото: Associated Press

Кріста Міллер

Фото: Associated Press

Оділь Корсо

Фото: Associated Press

Джейн Мілліхіп

Фото: Associated Press

Грета Лі

Фото: Associated Press

Біллі Айліш

Фото: Associated Press

Келлі Роуленд

Фото: Getty Images

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