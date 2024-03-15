Тренд "Оскара" — чорно-білі сукні: хто зі знаменитих красунь вибрав такі образи

Цього разу знаменитості вирішили одягнути контрастне вбрання.
Щороку на церемонії вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" простежується один або кілька модних трендів. 2023 року знаменитості на червоній доріжці масово з'явилися у вбраннях з 3D квітами, а ось 2024-й став роком для чорно-білих образів.
Багато знаменитих красунь одягли на церемонію "Оскар" і афтепаті Vanity Fair саме вбрання, в якому поєднувалися чорний і білий кольори. Нижче ми зібрали найцікавіші вбрання у подібному стилі.
Дженніфер Лоуренс
Кері Малліган
Ісса Рей
Сара Сільверман
Беккі Джі
Марлен Девіс
Крісті Скотт
Майтреї Рамакрішнан
Лілі Гладстон
Трейсі Елліс Рос
Алба Баптішта
Франческа Скорсезе
Кріста Міллер
Оділь Корсо
Джейн Мілліхіп
Грета Лі
Біллі Айліш
Келлі Роуленд
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