Тренд "Оскара" - сукні з 3D квітами: хто зі знаменитих красунь вибрав такі образи

Багато знаменитостей віддали перевагу флористичним мотивам, тому деякі з образів були дуже романтичними.

У Лос-Анджелесі в ніч проти 13 березня відбулася щорічна церемонія "Оскар", де вже 95 років відмічають таланти найкращих представників кіноіндустрії. Зірки демонстрували на заході та післяоскарівській вечірці Vanity Fair Oscars Party розкішні образи від іменитих брендів та дорогоцінні ювелірні прикраси.

Розглядаючи луки знаменитих красунь, без сумніву можна сказати, що головним трендом церемонії стали блискітки та лелітки, але також безліч зірок прийшли на цю подію у вбраннях прикрашених 3D квітами. Нижче ми зібрали найцікавіші подібні образи.

Голлі Беррі

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Єва Пясковська

Єва Пясковська та Єжи Сколимівський / Фото: Getty Images

Мішель Єо

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Вінні Гарлоу

Вінні Гарлоу / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Шонда Раймс

Шонда Раймс / Фото: Associated Press

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Айріс Апатоу

Айріс Апатоу / Фото: Associated Press

Адвоа Абоах

Адвоа Абоах / Фото: Associated Press

Кара Делевінь

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

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