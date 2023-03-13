Тренд "Оскара" - сукні з 3D квітами: хто зі знаменитих красунь вибрав такі образи

Багато знаменитостей віддали перевагу флористичним мотивам, тому деякі з образів були дуже романтичними.
У Лос-Анджелесі в ніч проти 13 березня відбулася щорічна церемонія "Оскар", де вже 95 років відмічають таланти найкращих представників кіноіндустрії. Зірки демонстрували на заході та післяоскарівській вечірці Vanity Fair Oscars Party розкішні образи від іменитих брендів та дорогоцінні ювелірні прикраси.
Розглядаючи луки знаменитих красунь, без сумніву можна сказати, що головним трендом церемонії стали блискітки та лелітки, але також безліч зірок прийшли на цю подію у вбраннях прикрашених 3D квітами. Нижче ми зібрали найцікавіші подібні образи.
Голлі Беррі
Ніколь Кідман
Єва Пясковська
Мішель Єо
Вінні Гарлоу
Флоренс П'ю
Шонда Раймс
Тесса Томпсон
Сьюкі Вотергаус
Айріс Апатоу
Адвоа Абоах
Кара Делевінь
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