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Тренд "Оскара" - сукні з 3D квітами: хто зі знаменитих красунь вибрав такі образи

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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590
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Тренд "Оскара" - сукні з 3D квітами: хто зі знаменитих красунь вибрав такі образи

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Багато знаменитостей віддали перевагу флористичним мотивам, тому деякі з образів були дуже романтичними.

У Лос-Анджелесі в ніч проти 13 березня відбулася щорічна церемонія "Оскар", де вже 95 років відмічають таланти найкращих представників кіноіндустрії. Зірки демонстрували на заході та післяоскарівській вечірці Vanity Fair Oscars Party розкішні образи від іменитих брендів та дорогоцінні ювелірні прикраси.

Розглядаючи луки знаменитих красунь, без сумніву можна сказати, що головним трендом церемонії стали блискітки та лелітки, але також безліч зірок прийшли на цю подію у вбраннях прикрашених 3D квітами. Нижче ми зібрали найцікавіші подібні образи.

Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press
Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press
Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Єва Пясковська

Єва Пясковська та Єжи Сколимівський / © Getty Images
Єва Пясковська та Єжи Сколимівський / Фото: Getty Images

Мішель Єо

Мішель Єо / © Associated Press
Мішель Єо / Фото: Associated Press

Вінні Гарлоу

Вінні Гарлоу / © Associated Press
Вінні Гарлоу / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Шонда Раймс

Шонда Раймс / © Associated Press
Шонда Раймс / Фото: Associated Press

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press
Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Айріс Апатоу

Айріс Апатоу / © Associated Press
Айріс Апатоу / Фото: Associated Press

Адвоа Абоах

Адвоа Абоах / © Associated Press
Адвоа Абоах / Фото: Associated Press

Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Associated Press
Кара Делевінь / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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