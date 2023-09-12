Тренди осені 2023: чим варто поповнити свій гардероб

Якщо ви у пошуках стильних речей, які можна поєднувати у багатьох образах, зверніть увагу на наш список нижче, адже багато It girl вже їх придбали.

Осінь — саме час для поповнення гардеробу новими та стильними речами, адже на вулиці вже не так жарко, щоб носити лише легкі сукні тому можна дозволити собі багатошарові образи, светри та різні варіанти взуття.

Однак варто виділити все ж п'ять речей, які будуть особливо популярними в ці три місяці і ви їх зможете комбінувати в багатьох вбраннях.

Жакети

Якщо у вас ще немає якісного жакета в стилі оверсайз — саме час звернути увагу на нього в магазині. Таку річ, особливо якщо вона з гарної та стильної тканини, можна носити з сукнями, спідницями та будь-якими штанами. Також жакет чудово підійде на прохолодну погоду і матиме гарний вигляд з пальтом оверсайз.

Модель Нурія Ротшильд / Фото: Getty Images

Смугасті костюми

У двохтисячний такий тренд уже був, тож, як бачимо, мода повернулася. Однак тепер подібні костюми стали значно вільнішими та універсальними. Одягти костюм у смужку можна абсолютно в будь-яке місце: навчання, роботу, ділову зустріч і на прогулянку. Тому якщо ви вирішили придбати подібне вбрання, воно дійсно вам прослужить вірою та правдою.

Саї де Сілва — модна блогерка та трендсеттерка / Фото: Getty Images

Широкі джинси

Звільніть свої ноги нарешті від скіні і придбайте зручні та вільні джинси прямого крою. Такі штани будуть універсальнішими, підкреслять вашу фігуру і зроблять талію тоншою, а якщо ви дівчина з широкими стегнами, то така модель не акцентуватиме на них увагу.

Тамара Калініч — сербська модниця та трендсеттерка / Фото: Getty Images

Джинсова спідниця

Це ще одна річ, яка повернулася до нас із середини нульових і це просто чудово, адже така спідниця гарно сидить на багатьох фігурах і є універсальною річчю, яку можна одягнути і з білою сорочкою, і з топом-бандо. Також така спідниця прослужить вам довго і ви легко зможете її носити і взимку з чоботями, і восени із стильними бабушами чи лоферами.

Ліза Ейкен – виконавча директорка відділу моди та краси Vogue / Фото: Getty Images

Яскрава сумка

Найкращий спосіб зробити образ цікавішим – додати до нього яскравий аксесуар. У цьому випадку гарна інвестиція – якісна сумка цікавого дизайну чи кольору. Така річ ташимиме вас протягом тривалого часу і стане родзинкою багатьох луків.

Сумка Prada / Фото: Getty Images

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