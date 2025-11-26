ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
100
1 хв

Тренди 2025-2026: Андре Тан назвав головні модні хіти

Дизайнер розповів, що нам приніс 2025 рік і які зміни чекають на нас у 2026-го.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

Що очікувати 2026 року

  1. З’являється тренд на сумки-мішки, які нагадують сумки для змінного одягу. Prada, Loewe, Miu Miu вже показали такі моделі. А напіввідкриті сумки від Dior, Loewe, Chanel та Fendi стануть новим must-have! Тож вектор стилю сумок змінено.

  2. Тренд на прозорі туфлі та jelly shoes набирає популярності після показів Loewe, Bottega Veneta, i Chloe. Прозорі туфлі — це не просто стиль, а зручність і легкість! Зверніть увагу на них для корпоративів та наступного теплого сезону.

  1. Горох та інші принти відійдуть на другий план, а ми побачимо більше квіткових мотивів та романтичні фактур.

Що приніс 2025 рік

  1. Акцентні плечі і «структурний оверсайз», адже такі речі одразу привертають увагу!

  2. Принти стали ще виразнішими! На подіумах домінували геометрія, горох і анімалістичні мотиви, а також фактурні тканини, такі як твід, замша та велюр, адже саме вони давали образу характер.

  3. Оранжевий колір став трендом цього року, і ми побачили його в багатьох колекціях. Цей відтінок «запалив» подіуми і не зникне й наступного року.

