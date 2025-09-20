ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
42
Тренди прикрас 2025 року: Андре Тан розповів, які аксесуари стануть головним хітом осені

Дизайнер розповів, які аксесуари будуть у тренді цієї осені, а також дав поради як їх носити.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Великі екстравагантні прикраси

Це можуть бути масивні сережки, масивні браслети чи кольє — все це зараз на піку популярності і додає образу зірковості.

Великі брошки

Так, такі прикраси знову у тренді і це не тільки бабусині реліквії, а і трендові акценти. Брошки можуть бути великі, квіткові. Носити їх можна на пальті, жакеті чи навіть на шапці — вони будуть скрізь доречні, додадуть образу шику та гламуру.

Прикраси ручної роботи

Вінтажні ґудзики чи шнурки — це все тепер стильно і модно. Дизайнери обожнюють такі прикраси за їхню іронічність і креативність. А ще вони чудово підкреслять вашу індивідуальність.

Золоті прикраси

Срібло цієї осені не буде таким популярним, як золоті прикраси. Осінь 2025 року — це час золота. У тренді будуть великі ланцюги, сережки, браслети — все має бути у теплих відтінках і сяяти.

42
