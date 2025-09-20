- Дата публікації
Тренди прикрас 2025 року: Андре Тан розповів, які аксесуари стануть головним хітом осені
Дизайнер розповів, які аксесуари будуть у тренді цієї осені, а також дав поради як їх носити.
Великі екстравагантні прикраси
Це можуть бути масивні сережки, масивні браслети чи кольє — все це зараз на піку популярності і додає образу зірковості.
Великі брошки
Так, такі прикраси знову у тренді і це не тільки бабусині реліквії, а і трендові акценти. Брошки можуть бути великі, квіткові. Носити їх можна на пальті, жакеті чи навіть на шапці — вони будуть скрізь доречні, додадуть образу шику та гламуру.
Прикраси ручної роботи
Вінтажні ґудзики чи шнурки — це все тепер стильно і модно. Дизайнери обожнюють такі прикраси за їхню іронічність і креативність. А ще вони чудово підкреслять вашу індивідуальність.
Золоті прикраси
Срібло цієї осені не буде таким популярним, як золоті прикраси. Осінь 2025 року — це час золота. У тренді будуть великі ланцюги, сережки, браслети — все має бути у теплих відтінках і сяяти.