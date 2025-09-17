Тренди верхнього одягу осені-зими 2025-2026: Андре Тан розповів, на що звернути увагу

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Пальта оверсайз

Це ключовий силует сезону. Широкі плечі, м’які лінії, довжина міді — створюють відчуття сучасності і елегантності. Такой такий верхній одяг має стильний і сучасний вигляд, але найголовніше — він комфортний.

Дублянки

В тренді короткі і довгі дублянки. Цього сезону вони знову на піку популярності, навіть попри те, що створюють атмосферу 90-х. Вони дуже теплі і з ними кожний лук стає дорогим.

Тренчі нових відтінків

Тобто мова йде не лише про класичний бежевий відтінок, й а про шоколадний, глибокий сірий чи хакі. Це додає образу елегантності і робить його цікавим.

Шкіряні куртки

В тренді вільні, об’ємні і дуже байкерські варіанти в стилі оверсайз. Такі куртки додадуть характеру і сміливості вашому образу.

Пуховики з поясом

Вони теплі, зручні і водночас жіночні. Такі куртки красиво підкреслюють талію, що надає образу витонченості.