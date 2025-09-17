ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Тренди верхнього одягу осені-зими 2025-2026: Андре Тан розповів, на що звернути увагу

Настав час обрати свой ідеальний верхній одяг і саме тому дизайнер розповів, які моделі будуть у актуальними цього сезону.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Пальта оверсайз

Це ключовий силует сезону. Широкі плечі, м’які лінії, довжина міді — створюють відчуття сучасності і елегантності. Такой такий верхній одяг має стильний і сучасний вигляд, але найголовніше — він комфортний.

Дублянки

В тренді короткі і довгі дублянки. Цього сезону вони знову на піку популярності, навіть попри те, що створюють атмосферу 90-х. Вони дуже теплі і з ними кожний лук стає дорогим.

Тренчі нових відтінків

Тобто мова йде не лише про класичний бежевий відтінок, й а про шоколадний, глибокий сірий чи хакі. Це додає образу елегантності і робить його цікавим.

Шкіряні куртки

В тренді вільні, об’ємні і дуже байкерські варіанти в стилі оверсайз. Такі куртки додадуть характеру і сміливості вашому образу.

Пуховики з поясом

Вони теплі, зручні і водночас жіночні. Такі куртки красиво підкреслюють талію, що надає образу витонченості.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie