- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Тренди верхнього одягу осені-зими 2025-2026: Андре Тан розповів, на що звернути увагу
Настав час обрати свой ідеальний верхній одяг і саме тому дизайнер розповів, які моделі будуть у актуальними цього сезону.
Пальта оверсайз
Це ключовий силует сезону. Широкі плечі, м’які лінії, довжина міді — створюють відчуття сучасності і елегантності. Такой такий верхній одяг має стильний і сучасний вигляд, але найголовніше — він комфортний.
Дублянки
В тренді короткі і довгі дублянки. Цього сезону вони знову на піку популярності, навіть попри те, що створюють атмосферу 90-х. Вони дуже теплі і з ними кожний лук стає дорогим.
Тренчі нових відтінків
Тобто мова йде не лише про класичний бежевий відтінок, й а про шоколадний, глибокий сірий чи хакі. Це додає образу елегантності і робить його цікавим.
Шкіряні куртки
В тренді вільні, об’ємні і дуже байкерські варіанти в стилі оверсайз. Такі куртки додадуть характеру і сміливості вашому образу.
Пуховики з поясом
Вони теплі, зручні і водночас жіночні. Такі куртки красиво підкреслюють талію, що надає образу витонченості.