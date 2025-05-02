Тренування не пропускає: вагітна Олівія Калпо показала селфі зі спортзалу

Олівія Калпо

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32-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — зараз чекає на свою першу дитину, батьком якої є чоловік зірки — гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Термін вагітності — початок третього триместру, тобто первісток з’явиться на світ у середині-кінці літа.

Однак, судячи з контенту, який модель публікує в Instagram, вагітність проходить легко. Вона навіть показала фото зі спортзалу.

© Instagram Олівії Калпо

Олівія позувала в чорному обтислому комбінезоні, який підкреслив її вагітний живіт, і білих кросівках. Також вона зробила селфі зі своїм другом-фотографом, на якому вони помірялися своїми животами.

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© Instagram Олівії Калпо

Зазначимо, Калпо давно мріяла стати матір’ю, але раніше відкрито говорила, що страждає на ендометріоз — захворювання, яке може ускладнювати можливість завагітніти.

Раніше, нагадаємо, вагітна Олівія Калпо показувала, як відсвяткувала Великдень.