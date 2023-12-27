"Три ельфи": модель Жозефін Скрівер показала милі фото з чоловіком та 4-місячною донькою біля ялинки

30-річна модель та екс"ангел" Victoria's secret Жозефін Скрівер опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених на Різдво у неї на батьківщині — у Данії.

Жозефін Скрівер із сім'єю / Фото: Instagram Жозефін Скривер

На фото вона позує зі своїм чоловіком — 34-річним фронтменом The Cab, Олександром ДеЛеоном, та їхньою чотиримісячною донькою Авророю Джеймс. У всіх на голові шапки Санта-Клауса.

Жозефін Скрівер із донькою Авророю / Фото: Instagram Жозефін Скривер

"Три ельфи бажають вам щасливого Різдва", — написала Жозефін під знімком.

Жозефін Скрівер із сім'єю / Фото: Instagram Жозефін Скривер

Нагадаємо, Скрівер стала вперше мамою наприкінці серпня цього року. А вже через два місяці після пологів продемонструвала струнку фігуру. Вона змогла швидко повернути свою дородову форму завдяки регулярним заняттям спортом.

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