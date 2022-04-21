"Три повітряні тривоги за ніч": актор Лів Шрайбер розповів, як побував у бомбосховищі у Львові

"Три повітряні тривоги за ніч": актор Лів Шрайбер розповів, як побував у бомбосховищі у Львові

Американський актор приїхав до Львова, де зустрівся з волонтерами та переселенцями.

Знаменитий актор, режисер та сценарист Лів Шрайбер приїхав на українсько-польський кордон, щоб із благодійною організацією World Central Kitchen готувати гарячі обіди для українських біженців. На своїй сторінці в Instagram актор показав як готував борщ.

У своїх нових публікаціях Лів розповів, як отримав досвід перебування у бомбосховищі, що знаходився у підвалі його готелю.

"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше 3 разів. Перебуваючи у підвалі нашого готелю, я був такий вражений тим, наскільки оптимістичними здавалися люди, яких я там зустрічав", — написав Шрайбер.

"Здрімнути на вулиці після довгої ночі у Львові. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди. Я зараз удома в цілості та безпеці. Хотів би я сказати те саме про них", — додав актор і закликав усіх донатити на підтримку України.

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