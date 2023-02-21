Тримала за лисину: фотографи зазнімкували, як Розі Гантінгтон-Вайтлі ніжно пестила коханого на фешншоу

35-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі разом зі своїм коханим – 55-річним Джейсоном Стейтемом відвідала показ Burberry, який відбувся в межах Тижня моди у Лондоні.

Пара обрали для свого виходу образи total black. Гантінгтон-Вайтлі одягла блузку без рукавів і з баскою від бренду The ​​Row і чорні обтислі штани з розрізами внизу. Талію вона підкреслила чорним ремінцем. Аутфіт модель доповнила гостроносими туфлями і золотими прикрасами від Jessica McCormack. Волосся вона розпустила і зробила макіяж смокі-айс.

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / Фото: Getty Images

Стейтем був одягнений у куртку з накладними кишенями, брюки-карго і кросівки.

Фотографи зазнімкували милий момент, як Розі пестила бойфренда, сидячи у першому ряду. Модель ніжно тримала його за голову, гладила, дивилася на нього закоханими очима, а потім поцілувала у щоку.

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала відео з відпочинку на Мальдівах, на якому вона оголеною поплавала у басейні.

Читайте також: