Трималася за груди руками: Кайлі Дженнер в екстравагантній сукні приїхала на шоу в Парижі

Бізнеследі і світська левиця Кайлі Дженнер відвідує покази на Паризькому тижні моди. Днями дівчина потрапила до об'єктивів фотографів перед шоу Jean Paul Gaultier.

25-річна Кайлі мала, як завжди, дуже ефектний вигляд у сукні без бретельок із кутюрної колекції Jean Paul Gaultier. Вбрання складалося з пікантного корсета, що підкреслює пишні форми Кайлі та чорної максіспідниці з невеликим шлейфом.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Аутфіт Дженнер доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на підборах, зробила виразний макіяж очей і нанесла матову помаду на губи, підкресливши їхню форму олівцем.

Виходячи з машини, Кайлі притримувала корсет на грудях руками, а заразом і продемонструвала свій манікюр у нюдових відтінках. Жодних інших аксесуарів до образу бізнесвумен підбирати не стала. А темні локони уклала у зачіску з мокрим ефектом.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на шоу Модного дому Schiaparelli Кайлі Дженнер приїхала у кутюрній сукні з головою лева з нової колекції бренду. І викликала фурор перед камерами.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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