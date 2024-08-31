Трималися за руки: Антоніо Бандерас вийшов на червону доріжку з коханою

Відомий актор та його кохана у стосунках вже близько 9 років.
Антоніо Бандерас відвідав 81-й Венеційський кінофестиваль, який стартував в Італії 28 серпня. 64-річний іспанський актор вийшов на червону доріжку зі своєю коханою Ніколь Кімпел.
Пара відвідала прем'єру фільму "Дівчинка" (Babygirl), у якому актор зіграв разом із Ніколь Кідман. Вони вийшли на червону доріжку, тримавшись за руки.
Бандерас був у класичному чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику, а ось Ніколь надала перевагу червоному вбранню з однією косою бретелькою та прикрасою у вигляді золотої квітки на грудях. Образ жінка доповнила сумкою від Bvlgari та золотими босоніжками.
Зазначимо, що пара разом від 2015 року. Про їхні стосунки стало відомо після того, як Бандерас розлучився з акторкою Мелані Гріффіт.
Також прем'єру відвідали інші зірки фільму. Актори та режисерка позували разом перед фотографами. Особливу увагу також привертала Ніколь Кідман, яка вийшла на публіку у сукні від Модного дому Schiaparelli із кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025.
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