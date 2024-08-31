Трималися за руки: Антоніо Бандерас вийшов на червону доріжку з коханою

Відомий актор та його кохана у стосунках вже близько 9 років.

Антоніо Бандерас відвідав 81-й Венеційський кінофестиваль, який стартував в Італії 28 серпня. 64-річний іспанський актор вийшов на червону доріжку зі своєю коханою Ніколь Кімпел.

Пара відвідала прем'єру фільму "Дівчинка" (Babygirl), у якому актор зіграв разом із Ніколь Кідман. Вони вийшли на червону доріжку, тримавшись за руки.

Бандерас був у класичному чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику, а ось Ніколь надала перевагу червоному вбранню з однією косою бретелькою та прикрасою у вигляді золотої квітки на грудях. Образ жінка доповнила сумкою від Bvlgari та золотими босоніжками.

Антоніо Бандерас та Ніколь Кімпель / Фото: Associated Press

Зазначимо, що пара разом від 2015 року. Про їхні стосунки стало відомо після того, як Бандерас розлучився з акторкою Мелані Гріффіт.

Антоніо Бандерас та Ніколь Кімпель / Фото: Associated Press

Також прем'єру відвідали інші зірки фільму. Актори та режисерка позували разом перед фотографами. Особливу увагу також привертала Ніколь Кідман, яка вийшла на публіку у сукні від Модного дому Schiaparelli із кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025.

Антоніо Бандерас із колегами / Фото: Associated Press

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