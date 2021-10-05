Трималися за руки: Брукліна Бекхема і Ніколу Пельтц помітили на прогулянці в Парижі

Вони вирішили сходити по покупки.
Бруклін Бекхем і його кохана Нікола Пельц прилетіли до Парижа, щоб відвідувати модні покази і різні заходи, організовані для знаменитостей. Разом пара вже побувала на показі колекції весна-літо 2022 Givenchy, який відбувався на U Arena.
Після заходу пара вирішила піти на прогулянку і потрапила під приціл папараці. Вони виходила їз готелю The Ritz, тримаючись за руки.
Нікола була одягнена в леопардове пальто, чорні штани і кофту. Також на дівчині були черевики на високій платформі, а в руці вона несла невелику сумку. Доповнили образ кілька ланцюжків з кулонами і шовкова маска на обличчі.
Бруклін же був одягнений в сині джинси, білі кросівки Nike і помаранчеву толстовку. У обох були однакові сонцезахисні окуляри.
Бруклін і Нікола також сходили на шопінг, адже ввечері їх ще й помітили, коли виходили з магазину Saint Laurent з покупками.
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