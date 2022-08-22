Трималися за руки: діти Майкла Джексона вперше за тривалий час з'явилися на публіці

У знаменитого попспівака у 90-х народилося троє дітей. Нині вони ведуть досить потайливий спосіб життя.

Періс Джексон та її брат Принц з'явилися на благодійному галавечорі у п'ятницю, 19 серпня. Захід, який відвідали брат та сестра, був організований Фондом Гарольда та Керол Памп, щоб зібрати кошти на лікування раку.

Періс одягла досить оригінальну сукню бежевого кольору з квітковим принтом, яку доповнювали пояс із невеликою пряжкою, коричнева сумка та черевики. Також знаменитість зробила на обличчі макіяж у нюдових відтінках і уклала волосся у легкі локони.

Старший брат дівчини одягнув чорний костюм, чорну сорочку та фіолетовий краватку. Довге волосся Принц зібрав у низький пучок.

Періс Джексон та Принц Джексон / Фото: Getty Images

На червоній доріжці вони позували тримаючись за руки і усміхались, але варто зазначити, що цей вихід досить рідкісний для дітей Майкла Джексона і зазвичай вони намагаються не з'являтися на світських заходах. Також у них є ще один молодший брат, який зазвичай взагалі не з'являється на публіці і 2015 року офіційно змінив ім'я з Принца Майкла на Бігі Джексона.

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