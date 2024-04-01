Трималися за руки: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека сфотографували папараці

Минулої неділі святкувався Великдень за західним обрядом, тому багато знаменитостей ділилися сімейними знімками та привітаннями в соцмережах. Зіркове подружжя Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирішили провести ці дні в Нью-Йорку.

Пару помітили, коли вони прямували до ресторану Sadelle's. Дженніфер і Бен трималися за руки і намагалися не звертати уваги на цікавий натовп.

Лопес поєднувала теплий светр, жакет та широкі джинси. Також вона взула туфлі на платформі від Andrea Wazen, зібрала волосся у високий пучок та завершила цей образ сонцезахисними окулярами від Chloe та сумкою Birkin від Hermes.

Бен же поєднував завужені джинси, футболку з логотипом групи Nirvana, а також картату сорочку та бомбер. На очах у нього були сонцезахисні окуляри. Актор, як і раніше, був без бороди.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

А ось на своїй сторінці в Instagram Лопес показала, що в Нью-Йорку з нею також її діти. На опублікованому фото була зазнімкована її дочка Емма (крайня ліворуч).

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