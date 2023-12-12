Трималися за руки: Джордж і Амаль Клуні відвідали прем'єру драматичного фільму у Беверлі-Гіллз

Подружжя мало, як завжди, розкішний вигляд.
Актор Джордж Клуні та його дружина — адвокатка Амаль Клуні — відвідали прем'єру фільму "Хлопчики в човні", що відбувся у Беверлі-Гіллз. До подружжя на заході було прикуто особливої уваги, оскільки Клуні є режисером цієї картини.
Пара прийшла на захід, тримавшись за руки і усміхавшись фотографам. На Джорджі був чорний костюм, який він носив із темно-синьою сорочкою, чорними туфлями та дорогим годинником на зап'ясті.
А ось Амаль обрала для заходу однотонну жовту сукню на тонких бретельках та гарним декольте. Вбрання підкреслювало струнку фігуру жінки.
Доповнила вона образ улюбленою об'ємною зачіскою, яскравим макіяжем та гламурним клатчем зі стразами та камінням. У вухах Клуні сяяли сережки з діамантами.
Що стосується фільму, то в його основу лягла однойменна книжка Деніела Джеймса Брауна, яка розповідає про команду веслярів з Вашингтонського університету, які перемогли на Олімпійських іграх у Берліні 1936 року. Історія ґрунтується на реальних подіях.
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