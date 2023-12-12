Трималися за руки: Джордж і Амаль Клуні відвідали прем'єру драматичного фільму у Беверлі-Гіллз

Подружжя мало, як завжди, розкішний вигляд.

Актор Джордж Клуні та його дружина — адвокатка Амаль Клуні — відвідали прем'єру фільму "Хлопчики в човні", що відбувся у Беверлі-Гіллз. До подружжя на заході було прикуто особливої уваги, оскільки Клуні є режисером цієї картини.

Джордж Клуні та Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Пара прийшла на захід, тримавшись за руки і усміхавшись фотографам. На Джорджі був чорний костюм, який він носив із темно-синьою сорочкою, чорними туфлями та дорогим годинником на зап'ясті.

А ось Амаль обрала для заходу однотонну жовту сукню на тонких бретельках та гарним декольте. Вбрання підкреслювало струнку фігуру жінки.

Джордж Клуні та Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Доповнила вона образ улюбленою об'ємною зачіскою, яскравим макіяжем та гламурним клатчем зі стразами та камінням. У вухах Клуні сяяли сережки з діамантами.

Джордж Клуні та Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Що стосується фільму, то в його основу лягла однойменна книжка Деніела Джеймса Брауна, яка розповідає про команду веслярів з Вашингтонського університету, які перемогли на Олімпійських іграх у Берліні 1936 року. Історія ґрунтується на реальних подіях.

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