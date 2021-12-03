Трималися за руки: Енн Гетевей помітили з чоловіком у Нью-Йорку

Трималися за руки: Енн Гетевей помітили з чоловіком у Нью-Йорку

Пара провела вечір в одному із модних закладів міста.

Подружжя Адам Шульман та Енн Гетевей помітили у Нью-Йорку 2 грудня. Пара прямувала на захід у клуб Soho House на Мангеттені.

Акторка одягла чорну трикотажну мінісукню з вирізом у зоні ключиці, яку доповнила чорними колготками, чоботами козаками та сірим пальтом. У руці Енн несла чорний клатч.

Прямуючи до закладу, Гетевей тримала за руку свого чоловіка, з яким у шлюбі вже дев'ять років. Адам був одягнений у чорні штани, кросівки та темно-синій кардиган.

Енн Гетевей та Адам Шульман / Getty Images

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