Трималися за руки: Енн Гетевей помітили з чоловіком у Нью-Йорку

Пара провела вечір в одному із модних закладів міста.
Подружжя Адам Шульман та Енн Гетевей помітили у Нью-Йорку 2 грудня. Пара прямувала на захід у клуб Soho House на Мангеттені.
Акторка одягла чорну трикотажну мінісукню з вирізом у зоні ключиці, яку доповнила чорними колготками, чоботами козаками та сірим пальтом. У руці Енн несла чорний клатч.
Прямуючи до закладу, Гетевей тримала за руку свого чоловіка, з яким у шлюбі вже дев'ять років. Адам був одягнений у чорні штани, кросівки та темно-синій кардиган.
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