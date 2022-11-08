Трималися за руки і базікали: Гейлі та Джастін Бібер сходили разом по покупки

Вони прикинулися звичайними людьми і вирішили самі сходити до магазину.

Подружжя Джастін і Гейлі Бібер опинилися під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі, коли вирішили самі сходити по покупки. Пару помітили, коли вони ходили в Erewhon — магазин екологічно чистих продуктів в Беверлі-Гіллз.

Гейлі та Джастін трималися за руки, щось обговорювали і намагалися не звертати уваги на папараці.

25-річна Гейлі з'явилася на публіці у джинсах вільного крою від Denim By Orlee, кросівках Adidas та коричневому светрі, які доповнювали куртка від The North Face. Також вона одягла теплу шапку, сонцезахисні окуляри, а в руці тримала сумку з вузлом від Bottega Veneta.

Хейлі та Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Джастін вирішив одягнути для прогулянки з коханою вільні джинси, худі та теплу куртку. Завершили його образ кросівки та тепла шапка.

Хейлі та Джастін Бібер / Фото: Getty Images

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