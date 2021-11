Трималися за руки і базікали: супермодель Гайді Клум на прогулянці з чоловіком-музикантом

Знаменитості ходили на шопінг.

Німецька супермодель та колишній "ангел" Victoria's Secret Гайді Клум та її чоловік, гітарист гурту Tokio Hotel Том Кауліц, потрапили під приціл папараці в Каліфорнії. Пара вийшла на прогулянку Лос-Анджелесом і зайшла в кілька магазинів.

Подружжя було одягнене в одному стилі, адже обрали зручні костюми. На Гайді була блакитна сорочка та вільні штани з тонкого деніму, а також біла футболка. У руці вона несла блакитну сумку, а взута була в білі кеди.

Том вибрав лук світло-рожевого кольору, який доповнив чорними сліпонами та золотими браслетами на руках, серед яких був і браслет від Tiffany & Co. у вигляді цвяха.

Гайді Клум і Том Кауліц / Getty Images

Схоже, що пара вибирала меблі до будинку.

Гайді Клум і Том Кауліц / Getty Images

Нагадаємо, що минулого місяця модель відвідувала презентацію нового синглу Here comes the night гурту Tokio Hotel, яка відбувалася у Берліні. На заході модель з'явилася у білому мереживному комбінезоні та бежевих туфлях-човниках.

Гайді Клум і Том Кауліц / Getty Images

