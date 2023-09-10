Трималися за руки і мило говорили: Блейк Лайвлі заскочили на побаченні з чоловіком Раяном Рейнольдсом

Подружжя вирішило відпочити на самоті і вийти на прогулянку. Своїм новим образом відома акторка показала, що сезон коротких шортів ще не закінчився.
Днями 36-річна акторка Блейк Лайвлі продемонструвала нам, що мати стильний вигляд можна і у звичайних джинсових шортах. Зірку популярного у двотисячних серіалі "Пліткарка" та ікону стилю помітили на прогулянці з чоловіком Раяном Рейнольдсом у Нью-Йорку, коли вони просто йшли вулицею тримаючись за руки та базікаючи.
Блейк поєднала джинсові шорти з короткою вільною сорочкою з принтом та стильними аксесуарами, серед яких ми роздивилися бордову сумку від Chanel та бежеві сандалі на липучках від цього ж бренду. Волосся зірка зібрала в легку кіску, одягла пару сережок, а також сонцезахисні окуляри на очі.
Раян віддав перевагу білій футболці, рожевій сорочці та світлим штанам. Також актор одягнув білі кеди та сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, що пара разом вже близько 11 років і виховує чотирьох доньок.
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