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Трималися за руки і мило говорили: Блейк Лайвлі заскочили на побаченні з чоловіком Раяном Рейнольдсом

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Трималися за руки і мило говорили: Блейк Лайвлі заскочили на побаченні з чоловіком Раяном Рейнольдсом

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

Подружжя вирішило відпочити на самоті і вийти на прогулянку. Своїм новим образом відома акторка показала, що сезон коротких шортів ще не закінчився.

Днями 36-річна акторка Блейк Лайвлі продемонструвала нам, що мати стильний вигляд можна і у звичайних джинсових шортах. Зірку популярного у двотисячних серіалі "Пліткарка" та ікону стилю помітили на прогулянці з чоловіком Раяном Рейнольдсом у Нью-Йорку, коли вони просто йшли вулицею тримаючись за руки та базікаючи.

Блейк поєднала джинсові шорти з короткою вільною сорочкою з принтом та стильними аксесуарами, серед яких ми роздивилися бордову сумку від Chanel та бежеві сандалі на липучках від цього ж бренду. Волосся зірка зібрала в легку кіску, одягла пару сережок, а також сонцезахисні окуляри на очі.

Раян віддав перевагу білій футболці, рожевій сорочці та світлим штанам. Також актор одягнув білі кеди та сонцезахисні окуляри.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Getty Images
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара разом вже близько 11 років і виховує чотирьох доньок.

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Дата публікації
Перегляди
183
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