Трималися за руки: Лієв Шрайбер та його вагітна дружина вийшли на прогулянку із собакою

Голлівудський актор Лієв Шрайбер та його кохана, "Міс Південна Кароліна" Тейлор Нейсен, чекають на дитину. Днями пара потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Вони вийшли на невелику прогулянку зі своїм маленьким собакою, якого вели на повідку.

Шрайбер був одягнений у світлі джинси та зелену картату сорочку, також на ньому була кепка з логотипом бейсбольного клубу "Нью-Йорк Янкіс" та кросівки від New Balance. У руці він тримав сумку-переноску для собаки.

Лієв Шрайбер та Тейлор Нейсен / Фото: Getty Images

31-річна Тейлор одягла широку червоно-білу сукню, яка була прикрашена кількома рюшами, біркенштоки та завершила лук коричневою сумкою на довгому ремінці та сонцезахисними окулярами. Також вона зібрала волосся у високий і трохи недбалий пучок і одягла кілька золотих прикрас.

Лієв Шрайбер та Тейлор Нейсен / Фото: Getty Images

Лієв і Тейлор разом уже п'ять років, але ця дитина буде не першою для актора, адже він вже виховує двох синів від попереднього шлюбу з Наомі Воттс — Сашу та Семюеля.

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