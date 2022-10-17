Трималися за руки: мільярдера Джеффа Безоса помітили у Римі з подругою

Мультимільярдер-засновник Amazon і один із тих щасливчиків, хто здійснив туристичний політ у космос минулого року, Джефф Безос, потрапив під приціл фотографів в Італії. Знаменитого підприємця сфотографували з його коханою Лорен Санчес, пара гуляла Римом, тримавшись за руки. Вони усміхалися, оглядали околиці та відвідали Колізей.

52-річна телеведуча та журналістка Лорен була одягнена у легку чорну сукню з глибоким вирізом у формі серця від Carolina Herrera та білі кросівки. На очах у жінки були сонцезахисні окуляри.

58-річний Джефф взув зручні кеди, одягнув блакитну сорочку та джинси. Під час прогулянки пару супроводжувала охорона, фотографи та штат співробітників.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Коли саме почався роман цієї пари, невідомо, але публічним він став у лютому 2019 року. Після викриття Джефф розлучився з дружиною письменницею Макензі Таттл, з якою пробув в офіційному шлюбі 26 років. А Лорен розлучилась із чоловіком Патріком Вайтселлом, з яким пробула у шлюбі 13 років. Журналістка виховує двох дітей від колишнього чоловіка та сина від гравця Тоні Гонсалеса.

Наразі пара дуже часто відвідує разом заходи, а також займається благодійністю, але узаконювати свої стосунки вони не поспішають.

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