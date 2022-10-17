Трималися за руки: мільярдера Джеффа Безоса помітили у Римі з подругою

Багатій та його супутниця вирішили відпочити в Італії.
Мультимільярдер-засновник Amazon і один із тих щасливчиків, хто здійснив туристичний політ у космос минулого року, Джефф Безос, потрапив під приціл фотографів в Італії. Знаменитого підприємця сфотографували з його коханою Лорен Санчес, пара гуляла Римом, тримавшись за руки. Вони усміхалися, оглядали околиці та відвідали Колізей.
52-річна телеведуча та журналістка Лорен була одягнена у легку чорну сукню з глибоким вирізом у формі серця від Carolina Herrera та білі кросівки. На очах у жінки були сонцезахисні окуляри.
58-річний Джефф взув зручні кеди, одягнув блакитну сорочку та джинси. Під час прогулянки пару супроводжувала охорона, фотографи та штат співробітників.
Коли саме почався роман цієї пари, невідомо, але публічним він став у лютому 2019 року. Після викриття Джефф розлучився з дружиною письменницею Макензі Таттл, з якою пробув в офіційному шлюбі 26 років. А Лорен розлучилась із чоловіком Патріком Вайтселлом, з яким пробула у шлюбі 13 років. Журналістка виховує двох дітей від колишнього чоловіка та сина від гравця Тоні Гонсалеса.
Наразі пара дуже часто відвідує разом заходи, а також займається благодійністю, але узаконювати свої стосунки вони не поспішають.
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