Трималися за руки: папараці заскочили Шер із бойфрендом, молодшим за неї на 40 років

Пара сходила на романтичну вечерю в один із ресторанів у Каліфорнії.

Папараці заскочили 76-річну Шер разом із 36-річним музичним продюсером, ексчоловіком Ембер Роуз, - 36-річним Александром Едвардсом у Каліфорнії. Вони вийшли із ресторану у Західному Голлівуді і трималися за руки. Схоже, у пари роман.

Побачивши фотографів, співачка мило усміхалася. Напевно, вона була рада, що її заскочили із молодим бойфрендом.

Шер і Александр були одягнені у все чорне. На артистці було елегантне пальто, широкі штани і блузка-топ із перфорацією, ремінцями і сексуальними бретельками у зоні декольте.

Шер і Александр Едвардс / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила лакованими туфлями і сумкою зі стразами. Волосся Шер уклала у локони і зробила макіяж із малиновими тінями на повіках.

На Едвардсі було класичне пальто, шкіряна сорочка, штани і чорні черевики з червоною, наче вогонь, аплікацією. У вухах у продюсера були діамантові сережки-цвяшки, на обличчі – окуляри, а на шиї – срібний ланцюжок.

Нагадаємо, Александр був продюсером Ембер Роуз. У них є спільний син – 3-річний Слеш Електрик. Ембер розлучилася з Александром, коли дізналася про його зради. У соцмережі вона розповіла якось, що її ексчоловік мав одночасно 12 романів.

Ембер Роуз і Александр Едвардс / Фото: Getty Images

Ембер Роуз / Фото: Getty Images

Ембер Роуз / Фото: Instagram Ембер Роуз

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