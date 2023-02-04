Трималися за руки: сестри-співачки Голлі та Глоя Бейлі вийшли на червону доріжку у гламурних луках

Їхні образи для світських заходів завжди продумані до дрібниць.

22-річна Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться в ремейку легендарної казки Disney "Русалонька", і її старша 24-річна сестра Глоя Бейлі вийшли разом на червону доріжку в Лос-Анджелесі.

Сестри-співачки відвідали захід MusiCares "Людина року", який був організований на честь американського музичного продюсера Беррі Горді та співака Смокі Робінсона.

Голлі одягла на червону доріжку "голу" сукню з вишивкою лелытками у вигляді феєрверків у трьох відтінках - блакитному, жовтому та зеленому. Також у її сукні був ефектний виріз на талії. Образ співачка доповнила гламурними босоніжками та високою зачіскою. Глоя одягла золоту сукню зі стразами та одним рукавом, яку прикрашав також високий розріз збоку. Гламурне вбрання вона доповнила чорними босоніжками, елегантною зачіскою та макіяжем.

Голлі та Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Також співачки вийшли на сцену, але сукні змінили. Глоя одягла приголомшливе вбрання з чорного шифону та вишивкою синім камінням, а ось її сестра віддала перевагу оригінальній сукні бузкового відтінку з прозорими вставками та торочкою з кристалами.

Голлі та Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, дівчата виступають разом у дуеті Chloe x Halle і вже неодноразово ставали номінантками на премію "Греммі".

Голлі та Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

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