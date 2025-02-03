Трималися за руки: Шакіра вийшла у світ із синами від Жерара Піке, який її зрадив

Діти прийшли підтримати маму у важливий день, оскільки вона була серед номінантів.

2 лютого у Лос-Анджелесі відбулася 67-ма церемонія вручення музичних нагород "Греммі". Серед гостей заходу була колумбійська співачка Шакіра, оскільки її номінували у категорії "Найкращий латиноамериканський попальбом".

Захід зірка відвідала зі своїми синами 12-річним Міланом та 10-річним Сашою. Їх сфотографували за лаштунками, коли вони трималися за руки. Діти були одягнені однаково — обоє вбралися у сріблясті піджаки, чорні штани та білі сорочки. Сама Шакіра на фото — у своєму костюмі для виступу, який усипаний стразами.

Шакіра та її діти / Фото: Getty Images

Хлопчики народилися у зірки в стосунках з футболістом Жераром Піке. Вони познайомилися 2010 року на зніманнях її кліпу і після цього почали зустрічатися, а їхній роман одразу привернув увагу преси через 10-річну різницю у віці. Влітку 2022 року стало відомо, що пара розійшлася через зради Піке.

Шакіра та Жерар Піке до розставання / Фото: Getty Images

Але не лише Шакіра прийшла з дітьми на цей захід. Також увага публіки була прикута до 13-річної дочки Бейонсе — Блю Айві, яка з'явилася на церемонії у довгій синій вечірній сукні.

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