Трималися за руки: співачку Демі Ловато помітили з новим бойфрендом

Американська співачка Демі Ловато, яка рік тому оголосила себе небінарною особою, з'явилася на публіці з новим бойфредом — 23-річним музикантом Джутом$. Пара гуляла Нью-Йорком, тримаючись за руки.

Обидві знаменитості були одягнені в панкобрази. На Демі була картата спідниця трохи нижче колін, футболка з принтом, колготки в сіточку та масивні черевики. Бойфренд дівчина одягненув штани в камуфляж, кеди Converse, чорний бомбер, футболку і кепку. Волосся Джута$ було пофарбоване в червоний колір, а його шию прикрашало кілька золотих ланцюжків.

Демі Ловато / Фото: Getty Images

У Нью-Йорку співачка зараз проводить час, оскільки брала участь у розважальному шоу Джиммі Феллона, де також виступила із рок-номером.

Читайте також: