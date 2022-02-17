Трималися за руки: Тома Голланда та Зендею сфотографували, коли вони виходили з готелю

Трималися за руки: Тома Голланда та Зендею сфотографували, коли вони виходили з готелю

Вони прямували на захід разом.

Актори Том Голланд та Зендея намагаються тримати свої стосунки у стриманому форматі, тому не коментують їх і не виявляють зайвої романтики на публіці. В окремих випадках пару фотографують, коли вони тримаються за руки, як ось учора, коли виходили з розкішного готелю Crosby Street в Нью-Йорку.

Том та Зендея прямували разом на показ нового фільму "Uncharted: Незвідане". Обидва були стильно одягнені, наприклад, Зендея обрала оверсайз сорочку чорного кольору, яку носила як сукню та поєднала з лакованим ременем, колготками та туфлями-човниками. Волосся акторка витягла та уклала в об'ємну зачіску. Том же одягнув сірий костюм, чорну водолазку та туфлі.

Зендея та Том Голланд / Getty Images

Нагадаємо, що відомо стало про стосунки пари влітку минулого року, тоді їх помітили за поцілунками в машині. Оскільки початок роману Тома та Зендеї співпав із виходом нової частини фільму "Людина павук", де вони зіграли головні ролі, багато шанувальників підозрювали, що роман є лише піарходом заради привернення уваги до картини. Про особисте життя актори практично не говорять, але в одному з інтерв'ю Том все ж прокоментував роман:

"Це не та розмова, яку я можу вести без неї… Знаєш, я надто поважаю її, щоб відповісти… Це не моя історія. Це наша історія. І ми поговоримо про те, що це таке, коли будемо готові поговорити про це разом".

Не спростувала чутки про стосунки і Зендея:

"Це було досить дивно, дивно, заплутано і агресивно. Я думаю, що любити когось це святе і особливе, і ми хотіли б насолоджуватися цим тільки вдвох".

Читайте також: