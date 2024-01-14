Трималися за руки усміхалися: "Локи" Том Гіддлстон вийшов на червону доріжку з коханою

Том Гіддлстон — зірка фільмів та серіалів студії Marvel, у яких виконав роль бога Локі, — рідкісний гість на світських заходах, але 13 січня він відвідав вечірку BAFTA Tea Party.

Том Гіддлстон та Заві Ештон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці в Лос-Анджелесі актор з'явився зі своєю коханою — акторкоюб Заві Ештон. Пара позувала тримавшись за руки.

Том, як справжній британець, обрав для заходу картатий костюм. Вбрання було бежевого відтінку, а поєднав він його з кремовою сорочкою і точно такою ж краваткою. Також на Томі були бежеві шкарпетки та лофери з китицями.

Том Гіддлстон та Заві Ештон / Фото: Associated Press

Заві одягла червону сукню з опущеною лінією плеча. Її вбрання було з круїзної колекції 2024 бренду Mara Hoffman. Сукня була виготовлена з гофрованої тканини, а ось її рукави та груди прикрашали великі троянди. Також Ештон додала в образ великі сережки-люстри та чорні туфлі на підборах.

Том Гіддлстон та Заві Ештон / Фото: Associated Press

Пара у стосунках від 2019 року, 2022-го вони заручилися, а восени того ж року у них народився син.

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