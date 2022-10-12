Трималися за руки: закохані Вікторія та Девід Бекхеми під прицілом папараці

Колишня зірка Spice Girl і відомий футболіст вкотре продемонстрували, що через 23 роки після весілля, як і раніше, ходять на побачення.

Останнім часом навколо сім'ї Бекхемів вирує багато чуток, мовляв, Вікторія не ладнає з дружиною старшого сина Ніколою Пельтц. Проте все це вони практично не коментують, воліючи залишити свої сімейні проблеми недоступними для шанувальників.

Водночас сім'я продовжує виходити у світ та демонструвати, що у них все добре. Нещодавно Вікторія дебютувала на Тижні моди в Парижі, куди запросила всю сім'ю, а днями її та Девіда помітили в Нью-Йорку, коли вони виходили з готелю, тримаючись за руки. Дітей із подружжям не було, мабуть, вони вирішили сходити на побачення лише вдвох.

На Вікторії того вечора була зелена сукня з флористичним принтом, чорне пальто з шовковими лацканами, прозорі туфлі-човники, а в руці вона тримала чорний клатч з декоративним ланцюжком. Завершили образ дизайнерки сонцезахисні окуляри та зачіска. Девід же був не менш елегантний, ніж його дружина. Відомий футболіст вбрався у синій костюм, сорочку та краватку. Його лук завершили окуляри та туфлі із синіми вставками, які стильно перегукувались із відтінком його костюма.

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

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