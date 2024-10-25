Трималися за руки: Зендею сфотографували з бойфрендом Томом Голландом у парних луках

Пара не часто виходить у світ разом, але оскільки захід був присвячений новому бізнесу Тома, Зендея вирішила його підтримати.
28-річна Зендея з'явилася на вулиці в Нью-Йорку зі своїм бойфрендом — актором Томом Голландом, з яким познайомилася на зніманнях фільму "Людина павук". Пара завітала на вечірку, яку Том організував, для просування свого нового бізнесу — безалкогольного пива BERO від компанії Holland, 28.
З такої нагоди закохані одягнулися в парні луки, що складалися з трендового кольору цієї осені — гнилої вишні. На Зендеї була довга шкіряна сукня з декольте та тонкими бретельками, яку прикрашав пояс із золотою пряжкою. Носила це вбрання вона у поєднанні з чорними туфлями на підборах та прикрасами від Bvlgari.
Том же віддав перевагу чорним штанам, футболці та білим кедам від Prada.
Зендея та Том зустрічаються від 2021 року. Вперше вони з'явилися як пара на червоній килимовій доріжці у листопаді 2021 року, коли розпочався престур фільму "Людина-павук: Додому шляху нема".
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