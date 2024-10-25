Трималися за руки: Зендею сфотографували з бойфрендом Томом Голландом у парних луках

Пара не часто виходить у світ разом, але оскільки захід був присвячений новому бізнесу Тома, Зендея вирішила його підтримати.

28-річна Зендея з'явилася на вулиці в Нью-Йорку зі своїм бойфрендом — актором Томом Голландом, з яким познайомилася на зніманнях фільму "Людина павук". Пара завітала на вечірку, яку Том організував, для просування свого нового бізнесу — безалкогольного пива BERO від компанії Holland, 28.

З такої нагоди закохані одягнулися в парні луки, що складалися з трендового кольору цієї осені — гнилої вишні. На Зендеї була довга шкіряна сукня з декольте та тонкими бретельками, яку прикрашав пояс із золотою пряжкою. Носила це вбрання вона у поєднанні з чорними туфлями на підборах та прикрасами від Bvlgari.

Том же віддав перевагу чорним штанам, футболці та білим кедам від Prada.

Зенндея та Том Голланд / Фото: Getty Images

Зендея та Том зустрічаються від 2021 року. Вперше вони з'явилися як пара на червоній килимовій доріжці у листопаді 2021 року, коли розпочався престур фільму "Людина-павук: Додому шляху нема".

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