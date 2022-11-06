Тримається на чесному слові: американська співачка вразила своїм декольте нижчим за пупок

Серед гостей вчорашнього гала-концерту Art+Film у номінації "Найвідвертіше декольте" впевнено перемогла співачка та актриса Еддісон Рей.
У суботу, 5 листопада, відомі представники індустрії мистецтва, кіно, моди та розваг зібралися у Музеї мистецтв Лос-Анджелеса на одинадцятий щорічний гала-концерт Art+Film. Цього року свято влаштовується на честь художниці Гелен Пашгян та корейського режисера Пака Чан Ука.
Зірки кіно та моди прийшли на церемонію у ефектних вбраннях. Багато хто зробив ставку на декольті.
Наприклад, Сальма Гаєк одягла сукню від Gucci з глибоким вирізом, який не приховував розкішні груди зірки.
Молода актриса Міні Суїні також продемонструвала спокусливе декольте, одягнувши сукню від Giambattista Valli.
Але 22-річна співачка, актриса та інфлюенсер Еддісон Рей затьмарила всіх. Її розшита паєтками сукня зі шлейфом мала такий виріз на грудях, що не дуже зрозуміло, як воно взагалі трималося на Еддісон.
Виріз закінчувався значно нижчим за пупок дівчини.
Але, варто визнати, образ вийшов дуже стильним і не вульгарним. Сукню Рей доповнила довгими намистами з китицею.
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