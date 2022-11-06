Тримається на чесному слові: американська співачка вразила своїм декольте нижчим за пупок

У суботу, 5 листопада, відомі представники індустрії мистецтва, кіно, моди та розваг зібралися у Музеї мистецтв Лос-Анджелеса на одинадцятий щорічний гала-концерт Art+Film. Цього року свято влаштовується на честь художниці Гелен Пашгян та корейського режисера Пака Чан Ука.

Зірки кіно та моди прийшли на церемонію у ефектних вбраннях. Багато хто зробив ставку на декольті.

Наприклад, Сальма Гаєк одягла сукню від Gucci з глибоким вирізом, який не приховував розкішні груди зірки.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Молода актриса Міні Суїні також продемонструвала спокусливе декольте, одягнувши сукню від Giambattista Valli.

Сідні Свїні / Фото: Associated Press

Але 22-річна співачка, актриса та інфлюенсер Еддісон Рей затьмарила всіх. Її розшита паєтками сукня зі шлейфом мала такий виріз на грудях, що не дуже зрозуміло, як воно взагалі трималося на Еддісон.

Еддісон Рей / Фото: Credits

Виріз закінчувався значно нижчим за пупок дівчини.

Еддісон Рей / Фото: Associated Press

Але, варто визнати, образ вийшов дуже стильним і не вульгарним. Сукню Рей доповнила довгими намистами з китицею.

Еддісон Рей / Фото: Getty Images

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