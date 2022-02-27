"Тримайся, Україно!": засновник бренду Vetements висловив свою підтримку Україні

Він став однією з багатьох знаменитостей, які відреагували на вторгнення Росії.

Відомий грузинський дизайнер, засновник бренду Vetements, який від 2015 року є креативним директором Модного дому Balenciaga, Демна Гвасалія підтримав Україну. На своїй сторінці в Instagram Демна змінив аватарку і тепер його фото зроблено на тлі українського прапора.

Instagram Демна Гвасалія

Також дизайнер опублікував фото з показу Vetements колекції весна-літо 2019, в якому була представлена куртка у кольорах прапора України та з гербом на серці. Колекція була присвячена його дитинству в Грузії та війні.

"Цю колекцію я присвятив Грузії, Грузії, де ми з братом Гурамом разом виросли в 90-х, і війні, яка була там, де ми мешкали. Я намагався протистояти цій тузі, страху та болю в цьому шоу. Я не хотів згадувати раніше я не хотів заходити так далеко", — розповідав Vogue Гвасалія, чому створив ці речі саме такими.

Також після початку Росією війни в Україні дизайнер опублікував пост підтримки.

"Тримайся, Україно! Ми розуміємо, як складно зараз перебувати на вашому місці. Підтримуємо і стоїмо разом з Україною перед обличчям російської агресії!".

Раніше до росіян зверталися українські артисти: Потап, Настя Каменських, Джамала, Олена Кравець та багато інших. Дмитро Монатик опублікував несамовитий вірш, який присвятив подіям у рідній Україні.

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