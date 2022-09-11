Тріумфальне повернення: Лінда Євангеліста вперше вийшла на подіум після операції, що знівечила її тіло

Лінда Євангеліста вперше за шість років – після невдалої косметичної процедури із заморожування жиру – вийшла на подіум. Знаменита супермодель 90-х взяла участь у показі нової колекції Модного дому Fendi.

Багато років модель ховалася від папараці, не з'являлася на публіці та не працювала, але тепер вирішила повернути собі своє життя. Лінда закрила показ, продефілювала подіумом у Нью-Йорку в широкому пальті в культовому кольорі Тіффані.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

Доповнила лук моделі срібляста сумка, високі рукавички та прикраси. На обличчі у неї був щільний макіяж, а волосся їй зібрали. Модель хоч і не носить більше одяг, що відкриває її тіло, все ж мала чудовий вигляд.

Також цікаво, що цей колір був обраний не просто так, адже дана колекція стала колаборацією креативного директора Fendi Кіма Джонса з Марком Джейкобсом та Tiffany & Co. Саме тому на Лінді була сукня фірмового кольору ювелірного дому.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

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