Тріумфальний виступ: Селін Діон емоційно заспівала гімн кохання Едіт Піаф на відкритті Олімпіади

Канадська співачка Селін Діон вперше після оголошення про свій страшний діагноз — невиліковний синдром м'язової скутості — заспівала на сцені. Зірка тріумфально виступила на урочистій церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор, які цього року приймає Париж.

Вона була одягнена в розкішну сукню від Модного дому Christian Dior, яка мала довгі рукави, високу горловину, накидку зі шлейфом і торочку з бісеру. Також бісером було розшито весь виріб, через що він розкішно сяяв у світлі софітів.

Волосся Діон зібрала в пучок, на обличчі у неї був яскравий макіяж, а у вухах сережки з діамантами. Також вона продовжує носити обручку після смерті чоловіка — на безіменному пальці у неї була лаконічна прикраса.

Але це і не дивно, що артистка вийшла на публіку з обручкою, адже вона виконувала справжній гімн кохання — пісню французької суперзірки Едіт Піаф Hymne A L'Amour, яку та написала для кохання всього свого життя, французького боксера Марселя Сердана, який трагічно помер у авіакатастрофі дорогою з Парижа до Нью-Йорка, щоб побачити її.

Селін, яка теж втратила кохання всього свого життя заспівала цю композицію дуже емоційно. Виступ відбувся на першому поверсі Ейфелевої вежі під час кульмінації церемонії відкриття.

Раніше Hymne A L'Amour вже звучав на Олімпіаді — японська співачка Мілет заспівала гімн кохання на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо 2021 року. Селін на цьому заході заспівала хіт Піаф вперше, але на Олімпіаді виступила вдруге, адже 1996 року в Атланті вона виконала на стадіоні The Power Of The Dream.

Цього ж року, згідно з виданням TMZ, Діон за виконання однієї цієї пісні заробила 2 мільйони доларів.

