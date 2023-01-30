Тривожні сигнали, після яких треба закінчувати стосунки: поради від виконавиці пісні "Ванька-встанька"

Нещодавно співачка Маша Кондратенко презентувала новий кліп на пісню "Не ходи" про токсичні стосунки з колишнім. Їй знадобилося майже два роки, аби вперше - відверто і начистоту - розповісти про гіркий досвід токсичних стосунків з колишнім хлопцем, що ледь не довели Машу до клінічної депресії.

Після болісного досвіду токсичних стосунків співачка та інфлюенсерка Маша Кондратенко поділилася порадами, які, сподівається вона, допоможуть іншим не робити тих самих помилок, які колись зробила вона:

"1. Стосунки, які стрімко набирають оберти і розвиваються - не приведуть ні до чого хорошого

Аби починати будувати стосунки з чоловіком - потрібно дізнатися його, в першу чергу, як людину: які в нього цінності? які стосунки з родиною? як він говорить про свою колишню? Бо, не знаючи банальних базових речей, ти можеш в якийсь момент дуже здивуватись, коли дізнаєшся, що твій партнер сидить на сайтах знайомств і пише брудні смс іншим дівчатам.

Маша Кондратенко/Пресслужба

2. Не надавай значення красивій обгортці та помпезним залицянням

Це все - не про глибину та кохання. Спостерігай за дрібницями: чи питає він де ти, коли оголосили повітряну тривогу? Чи привозить він тобі ліки, коли ти хворієш? Бо букет квітів або дорогий подарунок навряд допоможуть, коли ти одна з температурою 38,5.

Все матеріальне - пусте, якщо в стосунках тобі самотньо і тебе не чують. Не забувай вмикати холодний розсуд і критичне мислення. Якщо людина "красива" тільки в своєму пафосі - значить йому більше немає чого тобі дати. А високопарних слів і навіть найдорожчих подарунків - надто мало, аби купити любов і довіру.

3. Звертай увагу на дрібниці

Дуже важливо на початковій стадії спілкування спостерігати за ним, слухати що говорить людина і який відгук це має в твоєму серці. Чи не пред'являє він претензії в жартівливій формі, коли ти спілкуєшся і проводиш час з подругами/друзями? Чи не розказує він весь час про свою колишню або згадує про неї при першій зручній можливості? Зрештою, він готовий брати відповідальність за стосунки чи просто шукає "роман на два тижні"?

Маша Кондратенко/Пресслужба

4. Не пірнай в нього і не забувай про найближчих

Сім'я - це люди, які тебе люблять безумовною любов'ю і приймають, в якому б стані ти не була. Нема нічого теплішого, ніж мамини обійми, татові жарти і теплий чай на кухні вдома.

В спробах повернутися до себе і вийти зі складного стану я часто їздила до батьків додому, поруч із ними мені ставало набагато спокійніше. Не повністю, але на якийсь відсоток саме батьки допомогли мені впоратися з цим. Тому не нехтуй допомогою близьких, цінуйте час проведений поруч і їх підтримку. Ніхто не бажатиме тобі добра так щиро і самовіддано. Сім'я - наш тил. В шаленому робочому ритмі ми нерідко про це забуваємо, але життя нагадує. Інколи крізь біль.

5. Не рятуй нікого, якщо тебе не просять. Особливо чоловіка

Не потрібно думати, що він зміниться після твоєї появи в його житті. Не думай, що ти зможеш вилікувати всі його рани. Не роби з себе рятівника і не йди на ці жертви заради нього. Ти створена для щастя, тепла і кохання! А якщо ти щаслива сама по собі - то в твоєму житті обов'язково з'явиться чоловік, який тільки зміцнить ту силу, яка в тебе вже є".

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