Трохи інсайду: дизайнерка показала запасний образ фронтмена Kalush Orchestra

Над костюмами та стилем гурту працював стиліст Назар Дідик, однак до роботи долучалися й етнографиня, галеристка, дизайнерка Роксоляна Шимчук та художниця з костюмів Ольга Карпов.

Роксоляна Шимчук показала другий запасний образ, який створила для Олега Псюка. Етнографиня і дизайнерка розповіла, що він дуже подобався самому Олегу, але в решті-решт не був обраний постановниками шоу.

Запасний образ був виконаний у жовто-блакитних тонах і складався з чоловічого кептару початку ХХ століття з Буковини (Чернівецька область), який був розшитий бісером із приватної колекції Роксоляни, сучасної сорочки, стилізованої під вишиванку та хустини, яка, за словами етнографині, була атрибутом як жіночого, так і чоловічого костюма:

"Традиційно, хлопці одягали її на шию під кептар, сердак, тощо.. До паради звісно! І за пояс запинали, якщо дівчина подарувала! На початку ХХ століття часто дівчата дарували хустину хлопцям у дорогу, коли ті збиралися на війну. Парубки навіть хизувалися тим, у кого краща хустина від коханої!! А в багатьох регіонах хустка, запнута за пояс чи пов'язана на руку - була обов'язковим атрибутом вбрання нареченого і з нею було пов'язано чимоло обрядів."

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