Трохи набрала вагу: "ангел" Сара Сампайо опублікувала нові фото в купальнику

29-річна португальська модель показала ще кілька фотографій з відпочинку.

Відпустку Сара Сампайо проводила на островахТеркс і Кайкос. "Ангел" Victoria's Secret вже демонструвала, як ніжилася біля басейну і хизувалася фігурою в суцільному купальнику кольору фуксії.

Сара Сампайо / Instagram Сари Сампайо

Але повернувшись додому дівчина вже ностальгує за часом, який прекрасно провела на відпочинку. Сара запостила ще кілька неопублікованих раніше знімків в купальнику. На моделі одягнений білий купальник в дрібний квітковий принт, вона прилягла на м'якому дивані на фоні озера і з усмішкою на обличчі заплющила очі. Помітно, що дівчина трохи набрала вагу, але не комплексує.

Сара Сампайо / Instagram Сари Сампайо

"Поверніть мене назад", — написала Сампайо в підписі до фотографій.

На іншому знімку Сара загадково дивиться вдалину, а на задньому фоні у неї вода і красива природа.

Сара Сампайо / Instagram Сари Сампайо

Нагадаємо, також модель нещодавно показувала свою нову роботу для глянцю Harper's Bazaar Greece, де також знімалася на пляжі в купальниках.

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Сара Сампайо в бікіні на відпочинку (17 фото)

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