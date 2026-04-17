ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Трохи переборщила з гламуром: акторка Діана Крюгер у сукні з вишивкою і торочкою вийшла у світ

Акторка не раз заявляла, що не має постійного стиліста, а збирає свої образи сама спираючись на свій модельний бекграунд та роботу з брендами.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Діана Крюгер / © Getty Images

Акторка Діана Крюгер, відома багатьом за такими фільмами як «Троя» і «Одержимость», відвідала презентацію нової колекції ювелірного бренду Tiffany & Co., яка відбулася у Нью-Йорку. Вона сяяла на заході у сукні від британського бренду Sabina Bilenko.

Вбрання і його стилізація здавались занадто гламурними, особливо, якщо врахувати те, що доповнила Крюгер сукню коштовностями з діамантами, аквамаринами і золотом, які виконані і вигляді пташок. На сукні, яку обрала акторка, був прозорий корсетний верх з вишивкою на якій можна помітити: павичів, квіти, пальми і навіть альтанки.

Низ же сукні був ніжно-блакитним і з багатьма шарами торочок з бісеру. Яскравим і неочікуваним доповненням сукні Діани став оксамитовий клатч винного відтінку.

Також захід Tiffany & Co. відвідала акторка Аманда Сейфрід і модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie