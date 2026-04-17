Трохи переборщила з гламуром: акторка Діана Крюгер у сукні з вишивкою і торочкою вийшла у світ

Діана Крюгер / © Getty Images

Акторка Діана Крюгер, відома багатьом за такими фільмами як «Троя» і «Одержимость», відвідала презентацію нової колекції ювелірного бренду Tiffany & Co., яка відбулася у Нью-Йорку. Вона сяяла на заході у сукні від британського бренду Sabina Bilenko.

Вбрання і його стилізація здавались занадто гламурними, особливо, якщо врахувати те, що доповнила Крюгер сукню коштовностями з діамантами, аквамаринами і золотом, які виконані і вигляді пташок. На сукні, яку обрала акторка, був прозорий корсетний верх з вишивкою на якій можна помітити: павичів, квіти, пальми і навіть альтанки.

Низ же сукні був ніжно-блакитним і з багатьма шарами торочок з бісеру. Яскравим і неочікуваним доповненням сукні Діани став оксамитовий клатч винного відтінку.

Також захід Tiffany & Co. відвідала акторка Аманда Сейфрід і модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.