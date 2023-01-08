Тролінг від зірки: Гейлі Бібер з'явилася на публіці у провокаційній футболці

Модель та засновниця косметичного бренду Rhode, 26-річна Гейлі Бібер, також представниця голлівудської династії акторської родини, адже є молодшою дочкою Стівена Болдвіна. Завдяки зв'язкам красуня почала зніматися для глянців і укладати контракти з модними брендами ще в 17 років у результаті чого досягла колосального успіху: вона є обличчям багатьох відомих марок, рекламує косметику, білизну та ходить подіумами. Також у неї успішні YouTube-проєкт, а її стиль постійно стає вірусним і ним надихаються модники з усього світу.

Але чи стала б Гейлі такою відомою, багатою і популярною, якби не зв'язки у світі зірок? Цим питанням задалося і видання Daily Mail, коли написало статтю про дітей зірок, які здобули славу зовсім не завдяки талантам і завзятості, а іменам батьків. Згадувалась у цьому матеріалі і Гейлі. У статті також називаються імена: Зої Кравіц, Емма Робертс, Лілі Роуз Депп, Дакота Джонсон, Бруклін Бекхем та багато інших представників "золотої" молоді.

Гейлі з батьком 2013 року / Фото: Associated Press

Ймовірно, Гелі матеріал дуже зачепив, адже вона вирішила потролити журналістів. Дівчина знає, що її скрізь переслідують папараці, тож з'явилася на публіці у білій укороченій футболці з написом Nepo Baby. Цей вираз виник від слова непотизм, що означає вид фаворитизму, який полягає у наданні привілеїв родичам чи друзям незалежно від їхніх професійних якостей. Простими словами це добре відоме всім нам кумівство. А ось Nepo Baby (непо дитинка) застосовується безпосередньо до дітей, яких просунули багаті батьки.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Схоже, що таким чином модель вирішила показати, що свого "ярлика" не соромиться і виправдовуватися за гроші батька не збирається.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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