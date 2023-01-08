Тролінг від зірки: Гейлі Бібер з'явилася на публіці у провокаційній футболці

Дівчина вирішила підіграти тим, хто обговорює її життя.
Модель та засновниця косметичного бренду Rhode, 26-річна Гейлі Бібер, також представниця голлівудської династії акторської родини, адже є молодшою дочкою Стівена Болдвіна. Завдяки зв'язкам красуня почала зніматися для глянців і укладати контракти з модними брендами ще в 17 років у результаті чого досягла колосального успіху: вона є обличчям багатьох відомих марок, рекламує косметику, білизну та ходить подіумами. Також у неї успішні YouTube-проєкт, а її стиль постійно стає вірусним і ним надихаються модники з усього світу.
Але чи стала б Гейлі такою відомою, багатою і популярною, якби не зв'язки у світі зірок? Цим питанням задалося і видання Daily Mail, коли написало статтю про дітей зірок, які здобули славу зовсім не завдяки талантам і завзятості, а іменам батьків. Згадувалась у цьому матеріалі і Гейлі. У статті також називаються імена: Зої Кравіц, Емма Робертс, Лілі Роуз Депп, Дакота Джонсон, Бруклін Бекхем та багато інших представників "золотої" молоді.
Ймовірно, Гелі матеріал дуже зачепив, адже вона вирішила потролити журналістів. Дівчина знає, що її скрізь переслідують папараці, тож з'явилася на публіці у білій укороченій футболці з написом Nepo Baby. Цей вираз виник від слова непотизм, що означає вид фаворитизму, який полягає у наданні привілеїв родичам чи друзям незалежно від їхніх професійних якостей. Простими словами це добре відоме всім нам кумівство. А ось Nepo Baby (непо дитинка) застосовується безпосередньо до дітей, яких просунули багаті батьки.
Схоже, що таким чином модель вирішила показати, що свого "ярлика" не соромиться і виправдовуватися за гроші батька не збирається.
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