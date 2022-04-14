Трубадури імперії: російські попзірки, які гаряче підтримують режим Путіна

Останнє десятиліття ми майже не цікавилися тим, що відбувається в Росії, тому багатьом важко зрозуміти, чому, наприклад, співак, який ще нещодавно зворушливо співав "про собачку", тепер виконує нудотно-пафосні пісні на провладних мітингах та концертах.

Теза про те, що у всіх наших бідах треба звинувачувати виключно Путіна, не витримує жодної критики. Російський народ, і особливо російська еліта, – чи то актори, чи режисери, чи музиканти і поп-виконавці – підтримують режим Путіна здебільшого щиро: розумом, серцем і шлунком, а останнім – особливо гаряче.

Бути "запутінцем" у Росії дуже вигідно. Іноді треба співати чи говорити в інтерв'ю що-небудь провладне та патріотичне, і тоді стабільний наддохід, який не заробити звичайним для артиста шляхом, тобі забезпечений.

Від "Люсі" до бетону, який міцнішає: метаморфози Олега Газманова

Олег Газманов

Але є серед трубадурів путінського режиму люди ідейні та залучені. Одним із них є 70-річний співак Олег Газманов.

Слава прийшла до Газманова доволі пізно – у 37 років, коли його пісня "Люсі", виконана в дуеті із сином, стала хітом дискотек 1987 року. Пісня була дуже милою та зворушливою:

Пропала собака,

Живущая в нашем дворе.

Она отзывалась

На кличку "Люси" детворе.

Ей каждый готов был

Свой завтрак отдать,

А я ей котлеты носил ...

Не минуло й десяти років, як Газманов записав пісню "Москва" вже зовсім в іншій стилістиці:

По ладоням твоих площадей

Проходили колонны бойцов.

Погибая во имя детей,

Шли в бессмертье, во славу отцов.

Красной площади жить без конца,

Сталь московских парадов крепка.

Если будет столица стоять,

Не иссякнет России река.

Як це часто буває з путінськими патріотами, вже в середині нульових Газманова захопила ностальгія по СРСР. 2005-го він записав пісню з такими словами:

Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна.

Сахалин и Камчатка, Уральские горы – это моя страна.

Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ и Прибалтика и тоже.

Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР.

А вже 2014 року підписав "Колективне звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ В. В. Путіна в Україні та Криму".

Далі – більше, 2015 року його пісню "Вперед, Росіє!" кілька разів блокували на YouTube, а самого Газманова звинувачували в мілітаризмі, що з огляду на текст пісні й недивно:

Так было в России с далёких времён

Чем выше давление, тем крепче бетон

И если опасность державе грозит

Становится Родина, как монолит

В горниле победы сегодня как встарь

Опять закаляется Родины сталь

На так званих президентських виборах 2018 року співак став довіреною особою Володимира Путіна. 2022-го він цілком очікувано підтримав війну Росії з Україною, а 18 березня 2022 року виступив на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Za світ без нацизму! За Росію! За Президента!".

За все це Олега Газманова було внесено до переліку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України, до аналогічного списку він був внесений Литвою, а ще раніше йому було заборонено в'їзд на територію Латвії.

Надута вітром голова Юлії Чичеріної

Юлія Чичеріна

Ще одна важлива "запутінка" – Юлія Чичеріна.

43-річна співачка відома виконанням одного єдиного хіта "Ту-лу-ла", який записала більше 20 років тому. Пісня з нехитрим текстом здебільшого цією примітивністю і запам'яталася:

Ту-лу-ла, ту-лу-ла

Ту-ту-ту-лу-ла

В голове моей замкнуло

Ла-а

Ту-лу-ла, ту-лу-ла

Ту-ту-ту-лу-ла

Ветром в голову надуло

Ла-ла-ла-а...

2015 року народжена у Свердловську Чичеріна раптово стала активно брати участь у бойових діях на Сході України. Після виступу в Луганську Чичеріна була оголошена в розшук Службою безпеки України.

Ось текст пісні громадянки Росії, народженої у Свердловську, яка там провела частину свого життя, присвячений українському Донбасу:

Здесь все по-другому. Здесь даже воздух другой.

Мы на нашей земле. Мы на передовой.

И ни шагу назад - просто некуда нам отступать.

Это наша земля, и мы будем стоять.

Мы уходим в закат, как уходили в забой.

Наш мир ни под кем не прогнется.

Мы будем стоять на передовой.

Мы дождемся, когда взойдет солнце.

Напередодні 2016 року співачка дала концерт для російських військовослужбовців на військовій базі в Сирії, де повітря, очевидно, ще інше, але земля для свердловчанки теж рідна.

У травні 2017 року з рук проросійських терористів отримала громадянство так званої "ЛНР" та офіційну реєстрацію в Луганську, пізніше також отримала громадянство і так званої "ДНР". 2018 роцку стала довіреною особою Володимира Путіна та закликала підтримати його на президентських виборах.

Відзначилася Чичеріна і під час широкомасштабного вторгнення Росії до України: 21 березня 2022 року вона прибула до Енергодара для підтримки військовослужбовців країни-агресорки. Разом із окупантами співачка зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор.

Наразі Чичеріній загрожує п'ятирічний тюремний термін "за посягання на державну цілісність України".

Нетрадиційний співак традиційних цінностей Микола Басков

Микола Басков

45-річний Микола Басков розпочинав кар'єру як оперний співак. Але потім вважав за краще зосередитися на попмузиці та клоунаді.

Співак неодноразово висловлювався на підтримку путінського режиму. На виборах 2018 року він увійшов до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку Володимира Путіна.

"Путін – один із видатних правителів і політиків Російської імперії, СРСР та Росії", – написав одного разу Басков.

Варто сказати, що підтримує Басков не лише Путіна – 2020 року він виступив у Мінську на концерті, а також взяв участь у кліпі на підтримку Олександра Лукашенка.

Іронія долі полягає в тому, що Микола Басков, за словами багатьох його колег, є геєм, зокрема, про це нещодавно заявила Маша Єфросиніна, а російська влада категорично не поділяє ліберальних цінностей і не підтримує ЛГБТ-спільноту. Більше того, адепти путінського режиму переслідують гомосексуалістів і наполягають на тому, що саме їхнє існування загрожує традиційним цінностям російського суспільства. Наприклад, пропагандист Дмитро Кисельов пропонував спалювати серця геїв.

2022 року Микола Басков висловив підтримку російським військам під час вторгнення до України, яке назвав "миротворчою операцією", за що був внесений до переліку осіб, чий в'їзд до Латвії небажаний. 18 березня 2022 року він виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Za світ без нацизму! За Росію! За Президента!".

Російська горілко, що ти зробила з Вікою Цигановою

Вікторія Циганова

58-річна Віка Циганова народилася в Хабаровську. Авторка безсмертного хіта "Балалайка-зараза" подарувала світові такі рядки:

Париж балдеет и Ямайка,

Когда играет балалайка.

Она весь мир с ума свела,

Эх, балала, балала, балалайка,

Эх балала, балала.

Балала, балала, балалайка,

Для души моей русской сыграй-ка.

Три струны, три аккорда, три раза,

Балала, балала, балалайка-зараза.

Як кожен "пристойний" російський співак, Віка Циганова оспівує у своїй творчості дружбу народів у її пропутінському імперському розумінні:

Мы не индусы и не арабы,

Хохлы, евреи, мордва, кацапы.

Одно рожденье, одно зачатье,

Почти что сестры, почти что братья.



Братья-славяне, живи, не тужи

Не ради денег, а для души.

Братья-славяне, крест на груди

Что там впереди, Господи прости.

Ну і, звісно, особливо поетично вітає Циганова анексію Криму:

Это Крым, и по совести – это Россия!

Это Крым, здесь везде только русская речь.

Это Крым, здесь названия до боли родные –

Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.

Вона також була довіреною особою Путіна на виборах 2018 року та підтримала широкомасштабне вторгнення до України 2022 року.

У березні цього ж року Латвія заборонила Цигановій в'їзд саме у зв'язку з цим.

Диригент війни Валерій Гергієв

Валерій Гергієв

Та не лише популярні виконавці стають у Росії пропагандистами. Балет, опера та класична музика – улюблена зброя Володимира Путіна. Так звана "російська культура" для нього – ще один засіб пропаганди, який використовується як для зовнішнього, так і внутрішнього ринку.

Знаменитий диригент підтримує всі криваві авантюри Путіна. Важко знайти більш відданого путініста, ніж Гергієв.

2008 року він виступав у Цхінвалі з концертом на згадку про жертв війни, яку путінська Росія там і влаштувала.

2012 року стаєв довіреною особою Путіна, тоді ще кандидата у президенти РФ.

11 березня 2014 року підписав "Колективне звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку зовнішньої політики президента РФ В. В. Путіна в Україні та Криму".

2016 року оркестр Маріїнського театру під керуванням Валерія Гергієва дав концерт в амфітеатрі сирійської Пальміри, "звільненої" армією уряду Сирії за підтримки російських військових.

2018 року він знову став довіреною особою Путіна на виборах.

Після початку широкомасштабного вторгнення до України диригент зазнав гонінь та був звільнений із низки найвідоміших театрів світу. Але диригента це не повинно засмутити, адже за його працю путінського пропагандиста сплачувалося всі ці роки більш ніж щедро.

Нещодавно команда російського опозиціонера Олексія Навального зняла фільм про незліченні багатства диригента.

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