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Труси замість гумки для волосся: Памела Андерсон здивувала лайфгаком

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1032
Час на прочитання
1 хв
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Труси замість гумки для волосся: Памела Андерсон здивувала лайфгаком

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

У відео вона мала дуже невимушений вигляд і знову змогла здивувати шанувальників.

55-річна зірка Playboy та і серіалу "Рятувальники Малібу" нещодавно презентувала свій документальний фільм "Памела, історія кохання", в якому розповіла про дитинство, стосунки з Томмі Лі, скандальне секс-відео і як воно вплинуло на неї кар'єру та становище в суспільстві.

Просуваючи фільм та мемуари, акторка активно зараз з'являється у різних фотосессіях та інтерв'ю, зокрема, з'явилася у відео для британського видання Vogue, де показала, що носить у своїй сумці.

Застрибнувши на ліжко в готелі, вона виклала вміст своєї сумки від бренду Stella McCartney і деякі речі, які Памела носить із собою, досить сильно здивували.

У сумці у неї були рум'яна, мазь від артриту, вяло (для припливів), камінь для "гарного настрою", зроблений на замовлення аромат, вінтажні сонцезахисні окуляри та рожеві стринги. Діставши труси зірка вирішила показати навіщо вони їй і як виявилося – для волосся. Памела ефектно зібрала волосся і зав'язала стрінгами на голові, продемонструвавши таким чином пишну та ефектну зачіску.

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Дата публікації
Перегляди
1032
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